Beşiktaş ile Galatasaray 344. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 344. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, derbide 2 Aralık Pazar günü Galatasaray ile 344. kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon istikrar yakalamakta zorlanan Beşiktaş, 13 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 3 beraberlik sonunda topladığı 21 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 7 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6, ikinci Kasımpaşa'nın 1 puan ardından üçüncü sırada girdi.

PEPE, BABEL VE ROCO YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco derbide oynayamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül, Gary Medel ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan Gökhan Töre, takımla çalışmalara başladı.

UEFA listesinde bulunmayan Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın'ın da yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.

CANER, SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, kart görmesi durumunda 15. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM TRİBÜNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, Beşiktaş müsabakasında da soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek.

Fatih Terim'in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle teknik ekipte görev yapamayacak.

GALATASARAY'DA SAKATLAR VE CEZALILAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.

RODRİGUES'İN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray'ın Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisiyle cezasını tamamlayacak.

Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylara karıştığı için 3 maç men cezası verilen 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında 2 maçlık cezasını çekti.

Rodrigues, Beşiktaş derbisinde de oynamayarak cezasını bitirmiş olacak.

FERNANDO VE OZAN CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges ile genç stoper Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında üçer kez sarı kart gören Fernando ve Ozan, Beşiktaş derbisinde sarı kart ile cezalandırılmaları durumunda 15. haftada Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'i:

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Necip Uysal, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Vagner Love (Güven Yalçın).

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok.