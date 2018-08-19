Beşiktaş ikinci yarıda coştu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi BB Erzurumspor 16. dakikada Scuk'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

53'te Gökhan Gönül ile eşitliği yakalayan Beşiktaş, 76. dakikada İspanyol golcüsü Negredo ile 2-1 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 85. dakikada Quaresma'nın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 1-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla ligde 2'de 2 yapan Siyah-beyazlı ekip puanını 6'ya çıkarırken 17 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden BB Erzurumspor 2. haftayı da puansız kapattı.