Beşiktaş'ı Talisca sevindirdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdürdü. Beşiktayş'ta sarı kart gören Tolgay Arslan, Atiba ve Oğuzhan Özyakup, Göztepe maçında siyah-beyazlı formayı giyemeyecek

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye cezalı Ricardo Quaresma, Adriano Correia ve Gary Medel gibi önemli oyuncularından yoksun çıkan siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında oldukça zorlandı.

Maçın ilk yarısını Talisca'nın 29. dakikada ceza sahası dışından attığı süper golle 1-0 önde bitiren Beşiktaş, ikinci yarıda hücumda organize olamadı. Rakibin baskısı karşısında zaman zaman sıkıntılı anlar yaşayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Beşiktaş, bir hafta aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'de 15. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, puanını 53'e çıkardı. Konuk Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini de 40 maça çıkardı.

9. dakikada Mbilla ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün yerden sert ortasında kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu Aytemiz Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

24. dakikada ceza sahasına yapılan uzun ortada Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Negredo'nun önüne geldi. Siyah-beyazlı oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz topu kornere çeldi.

GOL: 29. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılarak şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada kaptığı topla hareketlenen Emre Akbaba, ceza yayı üzerinden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

42. dakikada Talisca, Negredo ile paslaşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Haydar Yılmaz'ı önde gören siyah-beyazlı oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

57. dakikada Welinton'un ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

64. dakikada Fernandes'in ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta top auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu bir anda önünde bulan Oğuzhan Özyakup düşerken şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleyi tutmadı.

90+1. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Vagner Love orta sahadan itibaren topu sürerek ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcunun şutunda Aytemiz Alanyaspor savunması ayak koyarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşma siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.