Beşiktaş, Güven'le hayat buldu

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, 90. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi Beşiktaş son dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

Ev saihibi Beşiktaş'ın golleri 7. dakikada Tyler Boyd, 49. dakikada Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 21. ve 29. dakikalarda Koita'dan geldi. Bu maçta iki gole birden imza atan Fode Koita, Kasımpaşa formasıyla 23 maçta 10 gol atıp, 3 de asist yaparak performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Beşiktaş'ta Atiba, gördüğü sarı kartla 32. haftada oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Tyler Boyd, Beşiktaş kariyerindeki ilk Süper Lig golünü Kasımpaşa'ya attı.

Beşiktaş'ta maçın 10. dakikasında sağ alt arka adalesinden sakatlanan Burak Yılmaz, oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın’a bıraktı.

Bu sonuçla Beşiktaş 53 puana yükseldi. Galibiyet hasreti iki maça çıkan Kasımpaşa ise 36 puanda kaldı.