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Beşiktaş Göztepe maçını FIFA'ya taşımayı planlıyor

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Göztepe maçında kural hatası yapıldığını düşünen Beşiktaş yönetiminin, hakkını tüm hukuksal mecralarda arayacağı öğrenildi. Siyah beyazlıların, konuyu UEFA ve FIFA'ya taşımayı planladığı ifade ediliyor

Beşiktaş Göztepe maçını FIFA'ya taşımayı planlıyor

Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran ancak talebi reddedilen Beşiktaş, hukuki yollarla mücadelesine devam ediyor.

TFF'ye yeni başvuru yapan siyah beyazlı yönetim, Göztepe maçının hakemi Hüseyin Göçek ve ekibinin etik dışı davranışları nedeniyle cezalandırılmalarını istedi.

Beşiktaş, buradan da sonuç alamazsa, konuyu önce UEFA’ya ardından da FIFA’ya taşıyacak. Yaşanan olayları anlatmayı planlayan yönetim, Avrupa ve dünya futbolunun yönetiminden görüş talep edecek.

Siyah beyazlılar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de konuyla alakalı dava açmayı düşünüyor.

Bu arada yönetim, Nevzat Demir Tesisleri’nde oyuncularla bire bir ilgilenerek Trabzonspor maçı için motive etmeye çalışıyor. Yeniden çıkışa geçmek isteyen siyah beyazlılar, taraftarının önünde kazanıp, yeni bir seri yakalamak istiyor.

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