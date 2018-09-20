Beşiktaş galibiyetle başladı

Beşiktaş'ın golleri 51. dakikada Ryan Babel, 69. dakikada Enzo Roco ve 82. dakikada Lens kaydetti. Sarpsborg'un karşılaşmadaki tek golünü 90+4'te Zachariassen attı.
Avrupa Ligi'nde I grubu'nun diğer maçında Genk, Malmö'yü 2-0 mağlup etti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ilk haftasında oynanan Beşiktaş-Sarpsborg maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
11. dakikada Muhammed sağdan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi, Heintz'in ceza sahası girişinde doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Karius kornere çeldi.
20. dakikada Lens'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Vasyutin topu kontrol etmekte zorlanmadı.
29. dakikada Beşiktaş çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Gökhan Gönül'ün savunmanın arkasına attığı ara pasta topla buluşarak sağdan çizgiye inen Lens'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı, Larin filelere gönderemedi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ljajic'in ara pasında topla buluşan Lens, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı, Larin'in vuruşunda top boş kaleyi tutmadı.
GOL 51. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Larin'in pasıyla ceza sahasına giren Babel, altı pasın sol çaprazında meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırarak filelere gönderdi: 1-0.
56. dakikada Larin net bir fırsattan daha yararlanamadı. Kullanılan köşe vuruşu sonrasında savunmanın uzaklaştırdığı topu Lens kafayla savunmanın arkasına gönderdi. Larin'in müsait pozisyonundaki vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
65. dakikada Ljajic'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Larin'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.
GOL 69. dakikada Ljajic'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Roco kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
76. dakikada hızlı hücuma çıkan Sarpsborg'da savunmanın arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed'in vuruşunda Karius ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
GOL 82. dakikada Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi. Babel'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup topu arka direkte Lens'e gönderdi, Hollandalı futbolcu meşin yuvarlağı göğsüyle düzelterek golü attı: 3-0.
GOL 90+3. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topu Zachariassen kale önünde filelere gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.