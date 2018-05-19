Beşiktaş farklı bitirdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi. Böylece siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki namağlup serisini 44 maça çıkardı. Bu arada Çin'e transfer olan Tosic, maçın devre arasında siyah-beyazlı taraftarlara veda ederken maçın 82. dakikasında Larin'in yerine oyuna dahil olan Gökhan Töre, 2 yıllık uzun bir aranın ardından Beşiktaş formasıyla maça çıktı.

Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı Anderson Talisca'nın kafa golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda üst üste goller bulan Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Süper Lig'de 21. galibiyetini alan siyah-beyazlı takım, 8 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 71 puan topladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017'de şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in gerisinde sezonu 4. sırada tamamladı.

Evindeki namağlup serisini 44 maça çıkardı

Siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek iç sahadaki namağlup serisini 44 maça çıkardı.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 44 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı.

Bu maçların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.