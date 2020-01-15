Beşiktaş, Erzurum’da dondu kaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk sınavında Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak'ta Vodafone Park'ta oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Erzurum konuk ettiği Beşiktaş’ı, 3-2 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

Ev sahibi BB Erzurumspor, karşılaşmanın 12. dakikasında Hasan Ayaroğlu'nun golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Beşiktaş, 35. dakikada KevinN'Koudou'nun ayağından bulduğu golle skora denge getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Oltan Karakullukçu, 65. dakikada attığı golle BB Erzurumspor'u bir kez daha öne geçirdi.

88. dakikada Caner Erkin ile Beşiktaş beraberliği yakalarken, 90+1 dakikada İbrahim Akdaş’ın golüyle Erzurumspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.