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Beşiktaş, Douglas ile anlaşma sağladı!

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Beşiktaş, Douglas ile anlaşma sağladı!
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Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Brezilyalı sağ beki kadrosuna katıyor.

Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş sürpriz bir hamle gerçekleştirdi.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da tamamlayan Douglas ile üç yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, Brezilyalı oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra cumartesi günü Avusturya kampına katılacağını ifade etti.

Douglas, bonservisini elinde bulunduran Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra serbest kalmıştı.

Brezilyalı sağ bek, geçtiğimiz sezon çıktığı 32 Süper Lig maçında 7 asist kaydetti.

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