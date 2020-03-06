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Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı

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Beşiktaş, Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı

Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında Burak Yılmaz’ın 6. dakikada kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru korudu ve devreye 1-0 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci devresi karşılıklı iki gole ve bol pozisyona sahne oldu. Ev sahibi ekip 88. dakikada Adem Ljajic ile 2-0 öne geçti. Konuk ekip, 90+3. dakikada İlhan Parlak’ın penaltıdan attığı golle umutlansa da sonuç değişmedi ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 43’e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu ve Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. MKE Ankaragücü ise 20 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşamadı. Ankara ekibi üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, MKE Ankaragücü müsabakası öncesi tribünde “Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu” yazılı pankart ve bayrak açarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek mesajı verdi.

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