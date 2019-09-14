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Beşiktaş deplasmanda galibiyeti unuttu

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Beşiktaş deplasmanda galibiyeti unuttu
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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekipte Vida ve Elneny, Gazişehir'de ise Kayode kırmızı kart gördü.

Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi. Kalyon Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'ta 6. dakikada penaltıya sebebiyet veren Vida, kırmızı kart gördü. 8. dakikada penaltıyı kullanan Twumasi ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Güray Vural 58'de farkı 2'ye çıkardı: 2-0

75. dakikada Beşiktaş'ta Elneny, Gazişehir'de Kayode kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekip Chibsah ile 78'de skoru 3-0 yaptı. Umut Nayır 83'te farkı 2'ye indirdi: 3-1

84. dakikada Atiba ile farkı 1'e indiren (3-2) Beşiktaş, kalan sürede başka gol bulamadı ve Gaziantep'ten eli boş döndü.

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