Beşiktaş, Çaykur Rize’yi dörtledi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Vodafone Park'ta oynanan maçı Beşiktaş 4-1 kazandı.
Siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren golleri Mustafa Pektemek (3'-40'), Caner Erkin (72') ve Vagner Love (79') attı. Quaresma, 61. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Çaykur Rizespor'un tek golünü Roco (49' kendi kalesine) atarken, 10. dakikada Orhan Ovacıklı, 61. dakikada da Saadane kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 18'e yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.