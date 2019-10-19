Beşiktaş Ankara'da fırsat tepti

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Başkent ekibinde Sedat Ağçay kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ev sahibi Ankaragücü'nde 74. dakikada Sedat Ağçay oyundan alınırken hakeme itirazlarından dolayı önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan rakibi karşısında bulduğu pozisyonları gole çeveremeyen Beşiktaş, 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla iki ekip de puanını 9'a çıkardı.