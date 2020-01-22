Beşiktaş'a kupada büyük şok

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilerek kupaya veda etti. Konuk ekip ise ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 33. dakikada diaby ve 64'te Burak Yılmaz attı. Konuk ekibin golleri ise 1 ile 72. dakikalarda Oltan Karakullukçu 67'de ise Sissoko'dan geldi.

Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan BB Erzurumspor, deplasmanda da rakibini aynı skorla yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den sonra çeyrek finalde elenen ikinci Süper Lig takımı oldu.

Maçın önemli anları:

1. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlı ekibin ilk topla buluştuğu atakta sağdan ceza sahasına giren Rashad Muhammed meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpasın solunda Mücahit Albayrak topu tekrar içeri çevirdi, Oltan Karakullukçu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1

33. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. N'Koudou soldan çizgiye inerek pasını içeri çevirdi, Diaby müsait pozisyonda topu boş kaleye attı: 1-1

38. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa Diaby ceza yayı üzerinde düzgün vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu fakat VAR incelemesinin ardından hakem golü iptal etti.

64. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz kaleciden sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

66. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşitliği yakaladı. Soldan gelen ortaya Mehmet Murat Uçar ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, Karius yatarak topa müdahale etti. Siyah-beyazlı kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırsa da Sissoko ceza sahası girişinde sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-2

72. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden öne geçti. Sağdan hızla ceza sahası içine girip çizgiye inen Mehmet Murat Avcı'nın içeri çevirdiği topu Oltan Karakullukçu gole çevirdi: 2-3

90+1. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip, çeyrek finale yükseldi.