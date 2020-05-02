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Beşiktaş'a iki iyi haber

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Dorukhan ve Douglas’tan Beşiktaş'a iyi haber geldi. Uzun bir sakatlık süreci geçiren iki futbolcu da antrenmanlara başlamak için sağlık heyeti ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan onay bekliyor

Beşiktaş'a iki iyi haber

Beşiktaş, Süper Lig’in başlama tarihi belli olduktan sonra takım halinde çalışmalara başlayacak. Öncesinde sakatlık yaşayan futbolculardan siyah beyazlılara iyi haber geldi.

Dizinden sakatlanan ve yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz’ün iyileştiği ve kademeli olarak idmanlarda yer alacağı öğrenildi.

Sezonu kapattığı açıklanan ancak koronavirüs sonrasında sakatlığının son evresine giren Douglas da bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Son haftalarda oynama ihtimali doğan Brezilyalı sağ bekin durumuna sağlık heyeti ve teknik heyetin karar vereceği belirtildi.

Bu arada Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin ligin kalan 8 haftası öncesi antrenman programı üzerine yoğun mesai yaptığı öğrenildi.

Ligde mücadele başlamadan önce yaklaşık 1 aylık hazırlık sürecinin olması bekleniyor.

Sakatlık riskini en aza indirecek bir program hazırlayan Beşiktaş teknik heyeti, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek haberi bekliyor. 

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Etiketler; #Beşiktaş
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