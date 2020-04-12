Berkel: Ligler, Mayıs sonu başlatılmalı

Rifat Berkel, liglerde kalan 8 haftalık maçların Mayıs sonu başlatılarak, haftada 2 maç ile tamamlanması gerektiğini, bunun için de Nisan sonuna kadar programın yapılması gerektiğini açıkladı

Larnaka Gençler Birliği kulüp başkanı RifatBerkel, Koronavirüs salgını ile duran futbol ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Öncelikle 30 Nisan'a kadar olan sürenin iyi değerlendirilmesini ve atılacak adımların biran önce herkesimin katılacağı bir toplantı ile açıklığa kavuşması gerekliliği üzerinde duran Başkan Berkel,liglerde kalan 8 haftalık maçların Mayıs sonu başlatılarak, haftada 2 maç ile tamamlanması gerektiği görüşünde olduklarını bildirdi. Bunun için Nisan sonuna kadar programın yapılması gerektiğini belirtti.

Dünyayı saran virüs dolayısıyla herkesimin ekonomik olarak hasar göreceğini, bu durumda daamatör kulüplerimizin de fazlası ile etkileneceğini belirten Berkel, herkesimin kalan 8 hafta için ve bundan sonraki en kötü 2 sezon için fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı.

Bu ortamda devlet dahi(memur ve emekli maaşlarına %25 ve % 60 arası kesinti yapmak zorunda kaldığı bir dönemde) hiç bir kuruluşun kulüplerimize yardım edemeyeceğini hatta üye aidatlarının bile zor toplanacağını düşündüğünü ifade eden Berkel, bu kötü günleri aşmak ve kulüplerimizi de ayakta tutabilmek için ülkenin ekonomik şartlarını da göz önünde bulundurarak ödenecek maaşların taban ve tavan maaş diye herkesimin ortak görüşü ile sözleşme altına alınarak belli olması gerektiğini vurguladı.

Berkel ya bu gemiyi hep beraber limana taşıyacağız, yada hep beraber kaybolup gideceğiz diyerek sözlerini tamamladı.