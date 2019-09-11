Berkel: Hedefimiz şampiyonluk

Necati KÜLAHLILAR

Larnaka Gençler Birliği Kulüp başkanı Rifat Berkel, geçtiğimiz akşam spor basını ile bir araya gelerek yeni sezon hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rifat Berkel'in açıklamaları şöyle:

"Hedefimiz K-PET Birinci Ligde şampiyon olarak K-PET Süper Lige dönüş yapmaktır.

Kurduğumuz kadro kaliteli futbolculardan oluşmaktadır. Vizyonu geniş tecrübeli teknik heyetimizle bu işi başaracağımıza inancım sonsuzdur. Kadromuz şampiyonluk için de yeterlidir. Bu saatten sonra transfer yapacaksam bu büyük ses getirecek bir transfer olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Bir ay içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız Gençler Birliği Futbol Akademisinin başına ise Ahmet Ogan'ı getirmek için prensipte anlaştık"