Berkel: Futbolcuların emeğinin karşılığı olmalı

RifatBerkel, “Kulüpleri denetim altında tutmakta kıstaslar belirlenmesinin ve kıstaslara uymayan kulüplere ağır yaptırımlar uygulanmasının gerektiğini açıklarken, futbolcuların emeğinin karşılığı olması gerektiğini belirtti

Larnaka Gençlerbirliği Başkanı RifatBerkel, futbolcular ve kulüplerimiz ile ilgili değerlendirmelerde ve önerilerde bulundu.

RifatBerkel’in açıklamaları şöyle:

“İlk önce biz ülke olarak biz kimiz? Neredeyiz; nasıl bir ülkeyiz? onu belirlememiz gerekmektedir. Açıkçası amatörmüyüz; profesyonel miyiz belirlemeliyiz. Ondan sonra karar almalarabakmalıyız.

Çünkü amatör futbolcu ile profesyonel futbolcu arasında çok fark vardır. Amatör futbolcu, adı üzerinde amatördür. Para kazanmak için futbol oynamamaktadır. Ancak öncelikli amacı para kazanmamak olsa da, amatör futbolcu, antrenman ve maç trafiği çerçevesinde para kazanabileceği işleri yapamamaktadır. Ortada ise tam zamanlı, yarı zamanlı olsa da, harcanan bir emek vardır. Her emeğin de bir karşılığı olmalıdır.

Bu bakımdan biz ülke olarak kendi ligimizi şekillendirmeliyiz. Kulüpleri denetim altında tutmakta kıstaslar belirlemeliyiz. Kıstasların haricinde davranan kulüplerimize ağır yaptırımlar uygulamalıyız. Korona virüsten dolayı bunları yapmanın şimdi tam zamanıdır.”

