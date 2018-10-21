Berkel erken pes etti

K-PET Süper Lig'de son sırada yer alan Gençler Birliği yöneticisi Rıfat Berkel, yönetimdeki görevinden sezonun henüz 5. Haftası sonunda istifa etti. Yalnız bırakıldığını açıklayan Rıfat Berkel, birçok kişinin yönetimde isminin olmasına rağmen, kulübe hiç katkı komadıklarına dikkat çekerken, maddi olarak da destek göremediklerini vurguladı.