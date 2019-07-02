Berkel Anı Turnuvası sürüyor

Mehmet Berkel Minikler Halı Saha Anı Turnuvası sürerken, Gençler Birliği ile Değirmenlik geceyi galibiyetle kapattılar

İskele’nin yitirdiği önemli değerler anısına her yıl İskele Festivali bünyesinde düzenlenen Minikler Halı Saha Turnuvası bu yıl Mehmet Berkel anısına düzenleniyor.

29 Haziran’da başlayan turnuvada yine çekişmeli ve çok gollü karşılaşmalar oynandı. Turnuvanın açılışında rakibini 20 golle mağlup eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, bu kez İskele Trabzon Spor Kulübü’yle karşılaşırken rakibini 14 – 1 mağlup etti.

İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde devam eden Mehmet Berkel Anı Turnuvası’ndaki diğer karşılaşma ise Değirmenlik Spor Kulübü ile Yarköy Pamukkale Spor Kulübü arasındaydı. Turnuvanın ilk gününde karşılaşmadan mağlup ayrılan Yarköy, yine karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Değirmenlik Spor Kulübü, Yarköy Pamukkale Spor Kulübü’nü 5-0 mağlup etti.

7 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla son bulacak Mehmet Berkel Anı Turnuvası’nda 4 Temmuz Perşembe akşamı yarı final, 7 Temmuz Pazar akşamı ise final karşılaşmaları oynanacak.