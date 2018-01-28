Berkalp’in fendi, Ertürk’ü yendi

Yeni teknik direktörleri ile ikinci devreye giren sıkıntılı 2 takımın maçında Cenk Berkalp’ın Yalova’sı, geriye düşmesine rağmen ikinci devredeki futboluyla Serhat Ertürk’ün Gençler Birliği’ni mağlup ederek ikinci devreye iyi başladı

YER:Girne 20 Temmu Mete Adanır Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Malek-İsfendiyar Açıksöz-Ali Akçınar

YALOVA:Orçun-Tayfun(Ali Karayel dk.88)-Reşat-Mahmut-Uche Samuel-Uche Sunday-Edis-Cemal-M’eka Emerum(Mithat dk.79)-Buğra

G.BİRLİĞİ:Ali-M.Aylanç(Kadir Dk.64)-Hasan(Ömer Dk.83)-Sinan-Emir-Berk-Hussain-İbrahim Köse(Ahmet Kara dk.69)-Sertan-Tombora-Nnaemeka

GOLLER:Dk. 43 Buğra(pen), dk.48 Uche Sunday(YALOVA), Dk.37 Nnaemeka (G.BİRLİĞİ)

K-Pet Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Yalova ile Gençler Birliği, Girne 20 Temmuz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yalova'nın cezası nedeniyle Girne'de oynanan mücadelede sarı-lacivertliler maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Yalova'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Buğra ve 48. dakikada Uche Sunday kaydetti. Gençler Birliği'nin tek golünü ise 37. dakikada Emeka attı.

1.Dakikada çok ani gelişen G.Birliği atağında Nnaemeka’nın pasnda kaleci ile karşı karşıya kalan Tombora’nın vuruşunda kaleci Orçun zamanında kalesini terk ederek iki hamlede topa sahip oldu.

27. dakikadaki G.Birliği atağında Yalova ceza sahası ierisinde Nnaemeka’nın rakip futbolcu Mahmut’a yaptığı kasti hareket sonrası Yalova futbolcuları bu pozisyonda uzun süre hakemlere itiraz etseler de pozisyonla ilgili herhangi bir ceza çıkmadı.

37. dakikadaki G.Birliği atağında Nnaemeka ceza sahasına girmeden yerden vuruşunda kaleci Orçun kayıp kontripiyede kalınca çok yavaş giden top ağlarla buluştu ve G.Birliği 1-0 öne geti.

43. dakikada skora denge geldi. Sağ taraftan gelişen atakta M.Aylanç rakip futbolcu Uche Samuel’i ceza alanı içinde düşürdü. Hakem bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Buğra skoru 1-1 yapan golü attı. G.Birliği futbolcularının bu pozisyon öncesi ofsayt itirazları vardı.

47. dakikadaki Yalova atağında Cemal’ın pasında topla ceza alanına giren Uche Sunday’ın sert şutunda kalecinin de müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve Yalova 2-1 öne geçti.

55. dakikada Yalova Uche Sunday ile sağ taraftan topla ceza alanına girdiği anda sert vurdu top üstten dışarı gitti.

75. dakikada G.Birliği Tombora’nın düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Sertan’ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90. dakikadaki atakta Yalova’dan Mithat’ın sağ taraftan son çizgiye kadar inip geriye çıkardığı topa müsait pozisyondaki Cemal çok kötü vurdu ve topu üstten dışarı attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yalova Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek ikinci devreye 3 puanla başladı. Bu galibiyetle Yalova puanını 18'e yükseltirken, Gençler Birliği 24 puanda kaldı.