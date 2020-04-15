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Berkalp’den duygusal paylaşım

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Berkalp’den duygusal paylaşım

Futbolumuzun unutulmaz isimlerinden merhum Üner Berkalp, ölüm yılında anılırken, torunu vücut geliştirme sporcusu Cemre Berkalp, dedesi ile ilgili hasret dolu bir paylaşım yaptı.

Cemre Berkalp’in paylaşımı şöyle:

“Dedem, her şeyim. Aramızdan gidişinin 5. yılı bugündür. Lâkin acımız, ilk günkü gibi taptazedir.

İçimizde dolmayacak bir boşlukla, her gün olduğu gibi, bugün de yine senihasretle anıyoruz. İyi ki hayatlarımızdan geçtin. İyi ki herkesin o çok sevdiği Üner Hoca’sı, benimse biricik dedem oldun. Bir tanem seni çok seviyorum.”

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