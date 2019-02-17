banner255
Garga ilk devrede kanatlandı
Garga ilk devrede kanatlandı
0 0
Makyaj efsaneleri
Makyaj efsaneleri
14 0
 
2020 yeni Range Rover Sport HST çok daha güçlü
2020 yeni Range Rover Sport HST çok daha güçlü
31 0
Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda
Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda
203 0
2 saatliğine kiraladığı Eskort kıza evini taşıttı
2 saatliğine kiraladığı Eskort kıza evini taşıttı
290 1
18 0
Sessiz cennet Kıyıköy
Sessiz cennet Kıyıköy
22 0
banner82

Berk, Dünya hakemleriyle eğitim alıyor

banner27

Berk, Dünya hakemleriyle eğitim alıyor
banner215

Necati KÜLAHLILAR

Berk Bağrıkara, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF), Avrupa Futsal Federasyonu (FEF) tarafından yapılan resmi davet üzerine, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen futsal hakem eğitim seminerine katıldı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana İspanya’da bulunan Berk Bağrıkara, Dünya Futsal Birliği (AMF) ile Avrupa Futsal Federasyonu (FEF) tarafından organize edilen hakem kursunda Dünya hakemleri ile birlikte eğitim alıyor. Geçtiğimiz haftalarda MHK tarafından açılan futsal kursuna katılan KTFF MHK, C Klasman hakemlerinden olan Berk Bağrıkara’nın, yabancı dile olan hakemiyiti nedeniyle de bu kursa katılması kararlaştırıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.