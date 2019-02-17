Berk, Dünya hakemleriyle eğitim alıyor

Necati KÜLAHLILAR

Berk Bağrıkara, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF), Avrupa Futsal Federasyonu (FEF) tarafından yapılan resmi davet üzerine, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen futsal hakem eğitim seminerine katıldı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana İspanya’da bulunan Berk Bağrıkara, Dünya Futsal Birliği (AMF) ile Avrupa Futsal Federasyonu (FEF) tarafından organize edilen hakem kursunda Dünya hakemleri ile birlikte eğitim alıyor. Geçtiğimiz haftalarda MHK tarafından açılan futsal kursuna katılan KTFF MHK, C Klasman hakemlerinden olan Berk Bağrıkara’nın, yabancı dile olan hakemiyiti nedeniyle de bu kursa katılması kararlaştırıldı.