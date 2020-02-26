Beraberlikler haftası

K-PET Birinci Ligin 20. haftasında 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 2 maçı deplasman takımları kazandılar. Ev sahibi takımlar 20. haftada 3 puan alamadılar
Bostancı Bağcıl’ın düşme hattına kalmaya devam ettiği K-PET Birinci Ligin Play out hattında tek değişiklik Görneç’in hatta girmesi olurken, Mormenekşe Play out hattından çıktı
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında ilk 2 sırada yer alan golcüler haftayı boş geçerken, Halil Turan 22 golde, Bülent Çakmak 15 golde kaldı
Haftanın Takımı: Yalova
Yalova balçık tarlasını andıran zeminde Ozanköy’ü deplasmanda mağlup ederek zirve yarışında haftanın kârlıları arasında yer aldı
Haftanın Futbolcusu: Gökay Alpçogay (Mormenekşe)
Mormenekşe’nin deneyimli kaptanı Gökay Alpçogay, zorlu Görneç deplasmanında sergilediği futbol ve attığı golle galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Mehmet Karşılı (Çanakkale)
Çanakkale teknik adamı Mehmet Karşılı, lider Mesarya karşısında yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynayan takımına uygulattığı sistem ve yerinde müdahalelerle takımının maçtan puan çıkarmasını sağladı
Haftanın Hakemi: İsfendiyar Açıksöz (Ozanköy – Yalova)
Ozanköy – Yalova arasında balçık tarlasını andıran zeminde oynanan maçın hakemi İsfendiyar Açıksöz, yardımcıları ile birlikte başarılı bir performans sergiledi
Haftanın Kare Ası
Umut (Çanakkale)
Mustafa Köleli (Maraş)
Mithat (Yalova)
Furkan (MM)
Haftanın On Biri
Gökhan (MM)
Yavmi (Maraş)
Hasip (Yalova)
Nasuh (MM)
Çağan (Yalova)
Halil Türen(MM)
Gökhan (Yalova)
Hamis (GHE)
Kemal (Lapta)
Aziz (BB)
Ali (Esentepe)
K-PET Birinci Lig 20. Hafta sonuçları
Bostancı Bağcıl – Lapta 2-2
Ozanköy – Yalova 0-2
Görneç – Mormenekşe 1-3
Karşıyaka – Dörtyol, 3-3
Esentepe – Girne H. Evi 2-2
Gençler Birliği – Maraş 0-0
Çanakkale – Mesarya 1-1
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
20
|
13
|
6
|
1
|
44
|
14
|
30
|
45
|
2.
|
20
|
12
|
4
|
4
|
37
|
7
|
30
|
40
|
3.
|
20
|
10
|
7
|
3
|
35
|
16
|
19
|
37
|
4.
|
20
|
10
|
6
|
4
|
38
|
24
|
14
|
36
|
5.
|
20
|
11
|
3
|
6
|
38
|
26
|
12
|
36
|
6.
|
20
|
8
|
7
|
5
|
34
|
25
|
9
|
31
|
7.
|
20
|
9
|
4
|
7
|
31
|
24
|
7
|
31
|
8.
|
20
|
7
|
8
|
5
|
31
|
26
|
5
|
29
|
9.
|
20
|
8
|
4
|
8
|
29
|
36
|
-7
|
28
|
10.
|
20
|
7
|
6
|
7
|
25
|
29
|
-4
|
27
|
11.
|
20
|
6
|
7
|
7
|
34
|
34
|
0
|
25
|
12.
|
20
|
7
|
2
|
11
|
29
|
34
|
-5
|
23
|
13.
|
20
|
4
|
6
|
10
|
23
|
42
|
-19
|
18
|
14.
|
20
|
5
|
3
|
12
|
20
|
43
|
-23
|
18
|
15.
|
20
|
3
|
7
|
10
|
24
|
32
|
-8
|
16
|
16.
|
20
|
0
|
0
|
20
|
0
|
60
|
-60
|
0
K-PET Süper Ligde 21. hafta programı şöyle:
29 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Dörtyol – Yonpaş Dumlupınar, Dörtyol Stadı
Mesarya – Gençler Birliği, 100. Yıl Stadı
Maraş – Bostancı Bağcıl, Halil Kartal Stadı
1 Mart Pazar, Saat 14:00
GHE – Görneç, Mete Adanır Stadı
Lapta – Esentepe, Stadı
Yalova – Karşıyaka, Tahsin Mertekçi Stadı
Mormenekşe – Ozanköy, Cemal Balses Stadı