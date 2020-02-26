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Beraberlikler haftası

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K-PET Birinci Ligin 20. haftasında 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 2 maçı deplasman takımları kazandılar. Ev sahibi takımlar 20. haftada 3 puan alamadılar

Beraberlikler haftası

K-PET Birinci Ligin 20. haftasında 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 2 maçı deplasman takımları kazandılar. Ev sahibi takımlar 20. haftada 3 puan alamadılar

Bostancı Bağcıl’ın düşme hattına kalmaya devam ettiği K-PET Birinci Ligin Play out hattında tek değişiklik Görneç’in hatta girmesi olurken, Mormenekşe Play out hattından çıktı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında ilk 2 sırada yer alan golcüler haftayı boş geçerken, Halil Turan 22 golde, Bülent Çakmak 15 golde kaldı

Haftanın Takımı: Yalova

Yalova balçık tarlasını andıran zeminde Ozanköy’ü deplasmanda mağlup ederek zirve yarışında haftanın kârlıları arasında yer aldı

Haftanın Futbolcusu: Gökay Alpçogay (Mormenekşe)

Mormenekşe’nin deneyimli kaptanı Gökay Alpçogay, zorlu Görneç deplasmanında sergilediği futbol ve attığı golle galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Mehmet Karşılı (Çanakkale)

Çanakkale teknik adamı Mehmet Karşılı, lider Mesarya karşısında yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynayan takımına uygulattığı sistem ve yerinde müdahalelerle takımının maçtan puan çıkarmasını sağladı

Haftanın Hakemi: İsfendiyar Açıksöz (Ozanköy – Yalova)

Ozanköy – Yalova arasında balçık tarlasını andıran zeminde oynanan maçın hakemi İsfendiyar Açıksöz, yardımcıları ile birlikte başarılı bir performans sergiledi

Haftanın Kare Ası

Umut (Çanakkale)

Mustafa Köleli (Maraş)

Mithat (Yalova)

Furkan (MM)

Haftanın On Biri

Gökhan (MM)

Yavmi (Maraş)

Hasip (Yalova)

Nasuh (MM)

Çağan (Yalova)

Halil Türen(MM)

Gökhan (Yalova)

Hamis (GHE)

Kemal (Lapta)

Aziz (BB)

Ali (Esentepe)

K-PET Birinci Lig 20. Hafta sonuçları

Bostancı Bağcıl – Lapta         2-2

Ozanköy – Yalova                 0-2

Görneç – Mormenekşe           1-3

Karşıyaka – Dörtyol,              3-3

Esentepe – Girne H. Evi        2-2

Gençler Birliği – Maraş         0-0

Çanakkale – Mesarya             1-1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

20

13

6

1

44

14

30

45

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

20

12

4

4

37

7

30

40

3.

Yalova SK

20

10

7

3

35

16

19

37

4.

Girne Halk Evi

20

10

6

4

38

24

14

36

5.

L. Gençler Birliği SK

20

11

3

6

38

26

12

36

6.

Dörtyol SK

20

8

7

5

34

25

9

31

7.

Maraş GSK

20

9

4

7

31

24

7

31

8.

Esentepe KKSK

20

7

8

5

31

26

5

29

9.

Mormenekşe GBSK

20

8

4

8

29

36

-7

28

10.

Karşıyaka ASK

20

7

6

7

25

29

-4

27

11.

Görneç KSK

20

6

7

7

34

34

0

25

12.

Lapta TBSK

20

7

2

11

29

34

-5

23

13.

Çanakkale TSK

20

4

6

10

23

42

-19

18

14.

Ozanköy SK

20

5

3

12

20

43

-23

18

15.

Bostancı Bağcıl SK

20

3

7

10

24

32

-8

16

16.

Doğancı SK

20

0

0

20

0

60

-60

0

K-PET Süper Ligde 21. hafta programı şöyle:

29 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Dörtyol – Yonpaş Dumlupınar, Dörtyol Stadı

Mesarya – Gençler Birliği, 100. Yıl Stadı

Maraş – Bostancı Bağcıl, Halil Kartal Stadı

1 Mart Pazar, Saat 14:00

GHE – Görneç, Mete Adanır Stadı

Lapta – Esentepe, Stadı

Yalova – Karşıyaka, Tahsin Mertekçi Stadı

Mormenekşe – Ozanköy, Cemal Balses Stadı

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