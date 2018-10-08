Beraberliğin olmadığı hafta

K-PET Birinci Lig’in üçüncü haftasında oynanan 8 karşılaşmada hiç beraberlik çıkmazken, 4 maçı ev sahipleri, 4 maçı da deplasman takımları kazandı

K-PET Birinci Lig’in üçüncü haftasında oynanan 8 karşılaşmada hiç beraberlik çıkmazken, 4 maçı ev sahipleri, 4 maçı da deplasman takımları kazandı

Lider Dumlupınar kayıpsız yoluna devam ederken, onu Karşıyaka ve Mormenekşe de namağlup olarak 2 puan geriden takip ediyorlar

Ligin dibinde puansız Maraş ile Değirmenlik yer alırken diğer galibiyeti olmayan takım Mesarya da tehlikeli bölgede bulunuyor

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Mustafa Çelik 6 golle önde giderken onu 4 golle İrfan Boşnak takip ediyor

Haftanın Takımı: Akova

Akova bölge derbisinde Yeni Boğaziçi’ni deplasmanda iyi futbol sonrasında farklı mağlup ederek ligin üst sıralarını zorlamaya devam etti

Haftanın Futbolcusu: Toykan Hacet (Hamitköy)

Hamitköy’ün genç forveti Toykan Hacet, Ozanköy karşısında takım olarak iyi oynayan Hamitköy’ün hücum hattında sürekli hareket halinde olup savunmanın dengesini bozarken,

Haftanın Teknik Adamı: Ali İmam (Mormenekşe)

Mormenekşe’nin antrenör futbolcusu Ali İmam, Mesarya karşısında geriye düştükleri maçın 60. dakikasında oyuna yaptığı 3 müdahale ile takımının maçı çevirip 3 puanı almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Serkan Durmaz (Hamitköy - Ozanköy)

Serkan Durmaz ve yardımcıları Hamitköy ile Ozanköy arasında oynanan maçta başarılı bir yönetim sergilerken, oyuncularla iletişimi iyi olan Serkan Durmaz, kritik pozisyonlarda da doğru kararlar üretti

Haftanın Kare Ası

Çağatay (Akova)

Çağan (Yalova)

Emre (MM)

Turgut (Dumlupınar)

Haftanın On Biri

Kıvanç (Yalova)

Sabri (MM)

Burak (Dumlupınar)

Gökhan (Hamitköy)

Nersin (Düzkaya)

Sedat (Düzkaya)

Hüseyin (Karşıyaka)

Mustafa (Dumlupınar)

İsmail (Yalova)

Muhammet (Hamitköy)

İrfan (Akova)

K-Pet Birinci Lig

Hamitköy – Ozanköy 7 – 0

Düzkaya - Çanakkale 2 – 0

Mormenekşe - Mesarya 3 – 1

Yonpaş Dumlupınar – Doğancı 7 – 2

Yeniboğaziçi – Akova 1 – 4

Bostancı Bağcıl - Göçmenköy 1 – 2

Değirmenlik - Karşıyaka 1 – 2

Maraş - Yalova 1 – 3

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu