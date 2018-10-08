Beraberliğin olmadığı hafta

K-PET Birinci Lig’in üçüncü haftasında oynanan 8 karşılaşmada hiç beraberlik çıkmazken, 4 maçı ev sahipleri, 4 maçı da deplasman takımları kazandı
Lider Dumlupınar kayıpsız yoluna devam ederken, onu Karşıyaka ve Mormenekşe de namağlup olarak 2 puan geriden takip ediyorlar
Ligin dibinde puansız Maraş ile Değirmenlik yer alırken diğer galibiyeti olmayan takım Mesarya da tehlikeli bölgede bulunuyor
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Mustafa Çelik 6 golle önde giderken onu 4 golle İrfan Boşnak takip ediyor
Haftanın Takımı: Akova
Akova bölge derbisinde Yeni Boğaziçi’ni deplasmanda iyi futbol sonrasında farklı mağlup ederek ligin üst sıralarını zorlamaya devam etti
Haftanın Futbolcusu: Toykan Hacet (Hamitköy)
Hamitköy’ün genç forveti Toykan Hacet, Ozanköy karşısında takım olarak iyi oynayan Hamitköy’ün hücum hattında sürekli hareket halinde olup savunmanın dengesini bozarken,
Haftanın Teknik Adamı: Ali İmam (Mormenekşe)
Mormenekşe’nin antrenör futbolcusu Ali İmam, Mesarya karşısında geriye düştükleri maçın 60. dakikasında oyuna yaptığı 3 müdahale ile takımının maçı çevirip 3 puanı almasını sağladı
Haftanın Hakemi: Serkan Durmaz (Hamitköy - Ozanköy)
Serkan Durmaz ve yardımcıları Hamitköy ile Ozanköy arasında oynanan maçta başarılı bir yönetim sergilerken, oyuncularla iletişimi iyi olan Serkan Durmaz, kritik pozisyonlarda da doğru kararlar üretti
Haftanın Kare Ası
Çağatay (Akova)
Çağan (Yalova)
Emre (MM)
Turgut (Dumlupınar)
Haftanın On Biri
Kıvanç (Yalova)
Sabri (MM)
Burak (Dumlupınar)
Gökhan (Hamitköy)
Nersin (Düzkaya)
Sedat (Düzkaya)
Hüseyin (Karşıyaka)
Mustafa (Dumlupınar)
İsmail (Yalova)
Muhammet (Hamitköy)
İrfan (Akova)
K-Pet Birinci Lig
Hamitköy – Ozanköy 7 – 0
Düzkaya - Çanakkale 2 – 0
Mormenekşe - Mesarya 3 – 1
Yonpaş Dumlupınar – Doğancı 7 – 2
Yeniboğaziçi – Akova 1 – 4
Bostancı Bağcıl - Göçmenköy 1 – 2
Değirmenlik - Karşıyaka 1 – 2
Maraş - Yalova 1 – 3
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
3
|
3
|
0
|
0
|
14
|
2
|
12
|
9
|
2.
|
3
|
2
|
1
|
0
|
9
|
4
|
5
|
7
|
3.
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7
|
4
|
3
|
7
|
4.
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7
|
3
|
4
|
6
|
5.
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6
|
2
|
4
|
6
|
6.
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6
|
4
|
2
|
6
|
7.
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5
|
4
|
1
|
6
|
8.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
9
|
5
|
4
|
4
|
9.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
-2
|
4
|
10.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6
|
10
|
-4
|
4
|
11.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5
|
5
|
0
|
3
|
12.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4
|
7
|
-3
|
3
|
13.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6
|
14
|
-8
|
3
|
14.
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3
|
6
|
-3
|
1
|
15.
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3
|
9
|
-6
|
0
|
16.
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
11
|
-9
|
0