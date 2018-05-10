"Benim de jubile maçım olacak"

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde Cuma akşamı saat 19:15’te, Cihangir ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya gelecekler.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda bugün saat 12.00'de, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Finali maçının iki takımı Cihangir ve Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörleri ve kaptanlarıyla bir basın toplantısı gerçekleştiriyor.

Toplantının başında konuşan KTFF Başkanı Sertoğlu, bu maçın da kendisinin jubile maçı olacağını belirterek, bu maçla Federasyon Başkanlığını bırakmış olacağını belirtti.