BEM Onur Kandili Anı Turnuvası yarın başlıyor

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısna minikler futbol turnuvası düzenliyor. Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 6 yıl önce ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilecek olan minikler futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda gerçekleştirilecek.

KARŞILAŞMALAR DOĞAL ÇİM ZEMİNDE

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Spor kompleksi içerisinde yer alan ve “Onur Kandili” ismi verilen doğal çim zeminli halı sahada gerçekleştirlecek olan Onur Kandili U10 minikler futbol turnuvasına Mağusa Türk Gücü Akademi, Dörtyol Akademi, Değirmenlik Akademi, Yeni Boğaziçi Akademi, Mehmetcik-Çayırova Akademi, 1461 İskele Trabzon Akademi takımlarından oluşan altı takım katılıyor. Ülkemizde ilk ve tek doğal zeminli çim halı sahası konumunda olan “Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Spor kompleksi Onur Kandili” doğal çim zeminli halı saha 40x20 öçlüler içerisinde yer alıyor.

TURNUVA 2 AKŞAM SÜRECEK

16-17 Ağustos tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U10 minikler futbol turnuvası 2 akşam sürerken, katılacak 6 takım, 2 gruba ayrılarak üçerli takımlar tek devreli lig usulüne göre mücadele ederek gruplarda ilk ikiye kalan takımlar finallere yükseleceği organizasyonda kura çekimi saat 18:00 de yapılarak eşleşmeler belli olacak. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U10 minikler futbol turnuvası final maçları sonrasında düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katkı koyanlara plaketler yetkililer tarafından verilecek.

ONUR KANDİLİ’NİN ANISIN YAŞATMA GÖREVİMİZ

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Genel Müdürü Erhan Bolkan, şirketlerinde çalışan olarak görev yapmış olan çok yönlü sporcuları Onur Kandili anısına düzenleyecekleri U10 minikler anı futbol turnuvasına ana sponsor olmak görev ve sorumluluk bilinci olduğunu belirterek, çok önemli biri kişilik sahibi, çok yönlü sporcu ve iş hayatından da paylaşımcı, yardımlaşmayı seven önemli bir yapıya sahip olan Onur Kandili’nin anısın yaşatmak görevleri olduğuna işaret ederek, her türlü fedekarlığı yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini söyledi.