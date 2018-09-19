Bello imzayı attı

K-PET Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Küçük Kaymaklı’da Asare’den sonra ikinci yabancı futbolcu da kesinleşti.

Golcü futbolcu Evor John Bello, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attığı imza ile Küçük Kaymaklı’ya transfer oldu. Bello imzayı Küçük Kaymaklı sporcu Akay Aşina huzurunda attı.

Bu arada üçüncü yabancı futbolcusunu henüz kesinleştirmeyen Küçük Kaymaklı, 2 futbolcuyu denemeye alırken, geçtiğimiz sezon Türk Ocağı forması giyen James ile de görüşmeye başladı. Teknik direktör Serhat Ertürk, üçüncü yabancı futbolcusunu Perşembe günü kesinleştirecek.