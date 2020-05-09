"Belirsizlik sağlığı riske atmadan kalksın"

Sedat Devecioğlu, “Zor bir süreç yaşayacağız.Belirsizliğin bir an önce sağlığı riske atamdan kalkmasını dilerim. İnşallah yaptığımız fedakârlığın ödülünü alırız.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Lig ikincisi Yonpaş Dumlupınar Sedat Devecioğlu, başlaması gündemde olan antrenman süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sedat Devecioğlu’nundeğerlendirmeleri şöyle:

“Yetkililerden antrenman izni çıktıktan sonra yapılacak olan testlerden dolayı, bu sürecin sonrasında antrenmanlara başlayabilecektir. Bu nedenle de antrenmanlara başlama süreci biraz sarkacaktır.Zor bir süreç yaşayacağız.

Belirsizliğin bir an önce sağlığı riske atamdan kalkmasını dilerim. Çünkü süreç Türkiye ve Dünyadaki örnekleri gibi olmaması lazımdır. Yapılacak küçük bir hata, büyük fedakârlıklar yapan Kıbrıslı Türkleri çok daha kötü duruma götürebilir. İnşallah yaptığımız fedakârlığın ödülünü alırız.

Bir karar verilecek. Bu kararın getireceklerinin vebali, kararı alanların üstünde olacaktır. Umarım onlara olumsuz bir yansıması olmayan bir süreç olur.”