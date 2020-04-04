Belarus Premier Ligi oynanmaya devam ediyor

Tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını, neredeyse tüm spor müsabakalarının durmasına sebep oldu. Ancak Belarus Premier Ligi bu genellemeye dahil değil

Corona salgını sebebiyle tüm Avrupa’da duran futbol liglerine karşın Belarus’ta futbol devam ediyor. Belarus Futbol Federasyonu Başkanı Sergei Zhardetski, ligin salgına karşın durdurulması için herhangi bir sebeplerinin olmadığını belirtti.

Federasyon başkanı Zhardetski, ESPN’e verdiği röportajda, “Ligimiz başlayalı yalnızca iki hafta oluyor. Durumu yakından takip ediyoruz ancak 2020 sezonunu erteleme veya askıya alma gibi bir düşüncemiz bulunmuyor. Sağlık sistemimize sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

Zhardetski İspanyol gazetesi Marca’ya verdiği demeçte, “Bazı ülkelerde durumun ağır olduğunu görüyoruz. Ancak Belarus’taki yetkililerimizle de yaptığımız görüşmeler sonucunda ligimizin şu anda devam edebileceği sonucuna vardık. Burada esas kararı verecek olanlar taraftarlardır. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Her yerde dezenfektan ve jel bulunuyor. Ayrıca stadyumlarda merdiven aralarında taraftarların ateşini ölçen doktorlarımız bulunuyor” demişti.

Belarus Premier Ligi, Avrupa’da futbola devam eden tek futbol ligi konumunda bulunuyor. Rusya, İsrail ve Hindistan’da; Belarus Ligi canlı yayınlanmaya başlandı. İlginin farkında olduklarını belirten Zhardetski, şu anki aşamada bu durumun öncelikleri olmadığını vurguladı.

FUTBOLSEVERLERDEN MAÇLARI BOYKOT ETME KARARI

Belarus'ta futbol federasyonunun yapamadığını taraftarlar hayata geçirdi.

Avrupa'da ligleri ertelemeyen tek ülke olan Belarus'ta, koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin gerçekleşmesinin ardından taraftarlar maçları boykot etmeye başladı.

Doğu Avrupa ülkesinde, Minsk, Dinamo Brest, BATE Borisov, Shakhtar Soligorsk, Neman Grodno ve Vitebsk kulübünü destekleyenler, insan sağlığının hiçe sayıldığını belirterek statlara gitmeme kararı aldı.

Altı kulübün taraftarları, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Belarus'ta da lige ara verilmesini talep etti.

Bu tepkiler üzerine daha önce "Kritik bir durum yok her türlü tedbiri alıyoruz" diyen Futbol Federasyonu Başkanı Vladimir Bazanov, "Ligin tamamını oynatacağımızı söylemiyoruz. Herhangi bir kritik durum oluşursa, o zaman ligi durduracağız" açıklamasını yaptı.

Bu arada Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği de Belarus'ta futbol maçlarının devam etmesini "akıl almaz bir durum" olarak tanımladı.

Öte yandan bazı çevreler, Belarus liginin yayın haklarının son günlerde çok sayıda ülkeye satılmasından dolayı federasyonun maçları ertelemediğini ileri sürdü.