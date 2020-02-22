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Bekir’in yıldızlı golu

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Düşme hattında yer alan Düzkaya, baştan sona baskılı oynadığı Hamitköy maçını Bekir Yıldız’ın 85. dakikada attığı golle kazanarak, ligde kalma umutlarını yeşertti. Hamitköy ise deplasmanda aldığı mağlubiyetlere bir yenisini daha ekledi

Bekir’in yıldızlı golu

Yer: Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler:Ali Özer, Mehmet Çelik, Burak Mandıralı

Düzkaya:Ali Karal, Okan, Talat, Binya, Keita,Ahmet Karal(Dk.69 Mustafa Akış),Ahmet Can, Yunus,Hasan Yanaroğlu(Dk.72 Mustafa İnanç),Salih,Bekir

Hamitköy: Emre,Agit,Burak(Dk.55 Taner),Eray, Halil İbrahim(Dk.82 Erbay),Hasan Akkuyu,İbrahim, Mert, Kone, Daniel, Mustafa(Dk.61 Michael)

Gol: 85.Dk Bekir (Düzkaya)

K-Pet Süper Lig’in 20.haftasında alt sıralar adına oldukça büyük bir önem arz eden mücadelede Düzkaya ile Hamitköy karşı karşıya geldi. Baştan sona Düzkaya üstünlüğünde geçen mücadeleden Düzkaya, Bekir Yıldız’ın frikikten kaydettiği golle galip ayrılmayı başardı ve ligde kalmak için umutlarını yeniden yeşertti.

14.Dk: Düzkaya’da kazanılan frikikte ceza sahasına ortalanan topa iyi yükselen Okan kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

30.Dk: Düzkaya atağında oluşan karambolde Okan vuruşunu yaptı ancak ağlara gidecek olan topu Halil İbrahim çizgiden çıkardı

70.Dk: Hamitköy kontra atağında Hasan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Eray’ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ali gole izin vermedi.

79.Dk: Düzkaya atağında Yunus soldan ceza sahasına girdi ve pasını Keita’ya aktardı. Keita’nın vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

85.Dk: Düzkaya’da sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Bekir vuruşunda topu filelere gönderdi. Düzkaya 1-0 Hamitköy

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