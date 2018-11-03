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Bekir’den, Karşıyaka’ya vize yok

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Karşıyaka, Ozanköy karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen, Bekir’in gollerine engel olamayarak 1 puana razı oldu

Bekir’den, Karşıyaka’ya vize yok
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Yer: Ergin Cemal Şahdur Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Sertan Aklın, Cem Öksüzoğulları

Karşıyaka: Şahin, Bayram Arıkhan, Olgun (Bayram Dağgül), Ertu, Mehmet, Hüseyin, Mustafa Kemal, Ahmet Çağer (Mustafa Mısırlısoy), Ahmet Can, Eyüp (Velat), Barış

Ozanköy: Feyyaz, Ali, Mustafa Çiçekli, Hasan Yanaroğlu(Hasan Basri), Muhammed Ali, Aksel, Murat, Bekir, Yulianov (Aytun), Nedim, Murat (Selçuk)

Goller: 3’ Mehmet, 82’ Bayram Dağgül (Karşıyaka), 65’ ve 85’ Bekir (Ozanköy)

Kırmızı Kart: Hüseyin (Karşıyaka)

K-PET Birinci Lig’de zirve mücadelesi veren 2 takımın maçında Karşıyaka, Ozanköy karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen, Bekir’in gollerine engel olamayarak 1 puana razı oldu. Karşıyaka, Hüseyin’in kırmızı kart gördüğü maçı 10 kişi tamamladı.

Maçın ilk devresinde Mehmet Gürpınar’ın 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Karşıyaka, devre sonuna kadar bu skoru korudu.

İkinci devrede biraz daha etkili olan Ozanköy, golcüsü Bekir’in 65’teki golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Oyunun son bölümü ise oldukça hareketli geçti. Karşıyaka, 82’de Mehmet Gürpınar’ın asistinde Bayram Dağgül ile bir kez daha öne geçti. Ancak maçta son sözü söyleyen Bekir, 85’te skoru 2-2’ye taşıyan golü atıp, skoru belirledi.

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