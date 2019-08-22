Bekir yol ayrımında

BTM Birinci Ligin yeni ekibi İncirli'nin deneyimli oyuncularından Bekir Bilgi, takımı ile yol ayrımına geldi.

Yönetim kurulu ile maddi konularda anlaşamayan Bekir Bilgi kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Başta eski takımı Çanakkale olmak üzere Birinci Lig ve BTM Birinci Ligden teklifler alan Bekir, kısa süre içerisinde yeni takımını belirleyecek