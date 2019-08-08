 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kule yuvasına döndü
Kule yuvasına döndü
18 0
Çetinkaya namağlup şampiyon
Çetinkaya namağlup şampiyon
113 0
 
Meyve suyu içmenin önemi
Meyve suyu içmenin önemi
16 0
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
32 0
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
82 0
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
32 0
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
14 0
banner82

Beğeni çok, maddi karşılık yok

banner27

Teknik direktör Craig Edward'ın takımda kalması yönünde istek belirttiği Erdoğan Nay'a Cheshunt Futbol Kulübü oldukça düşük bir maddi öneri sundu. Cheshunt Futbol Kulübünün teklifi sonrasında Erdoğan maddi konulardan dolayı kulüple anlaşmazken, başka bir takımda daha denenecek

Beğeni çok, maddi karşılık yok
banner267

Soydan SAKALLI

Baf Ülkü Yurdu'nun genç ve başarılı kalecisi Erdoğan Nay, şansını denediği Cheshunt Futbol Kulübü teknik heyeti tarafından çok beğenildi.

Yarı profesyonel olan Isthmian League Premier Division üyesi olan Cheshunt Futbol Kulübü, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında oldukça başarılı performans sergileyen Erdoğan Nay'ı transfer etmek için futbolcuyla masaya oturdu.

Teknik direktör Craig Edward'ın takımda kalması yönünde istek belirttiği Erdoğan Nay'a Cheshunt Futbol Kulübü oldukça düşük bir maddi öneri sundu. Cheshunt Futbol Kulübünün teklifi sonrasında Erdoğan maddi konulardan dolayı kulüple anlaşmazken, başka bir takımda daha denenecek.

Erdoğan bu takımla da anlaşamaması halinde, kısa süre içerisinde ülkeye gelerek kulübü Baf Ülkü Yurdu ve kendisini transfer etmek isteyen Lefke ile masaya oturacak..
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.