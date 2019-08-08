Beğeni çok, maddi karşılık yok

Teknik direktör Craig Edward'ın takımda kalması yönünde istek belirttiği Erdoğan Nay'a Cheshunt Futbol Kulübü oldukça düşük bir maddi öneri sundu. Cheshunt Futbol Kulübünün teklifi sonrasında Erdoğan maddi konulardan dolayı kulüple anlaşmazken, başka bir takımda daha denenecek

Soydan SAKALLI

Baf Ülkü Yurdu'nun genç ve başarılı kalecisi Erdoğan Nay, şansını denediği Cheshunt Futbol Kulübü teknik heyeti tarafından çok beğenildi.

Yarı profesyonel olan Isthmian League Premier Division üyesi olan Cheshunt Futbol Kulübü, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında oldukça başarılı performans sergileyen Erdoğan Nay'ı transfer etmek için futbolcuyla masaya oturdu.

Teknik direktör Craig Edward'ın takımda kalması yönünde istek belirttiği Erdoğan Nay'a Cheshunt Futbol Kulübü oldukça düşük bir maddi öneri sundu. Cheshunt Futbol Kulübünün teklifi sonrasında Erdoğan maddi konulardan dolayı kulüple anlaşmazken, başka bir takımda daha denenecek.

Erdoğan bu takımla da anlaşamaması halinde, kısa süre içerisinde ülkeye gelerek kulübü Baf Ülkü Yurdu ve kendisini transfer etmek isteyen Lefke ile masaya oturacak..

