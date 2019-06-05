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Bayram'a, bayramlık ceza

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Bölge Terfi Müsabakaları maçlarında yaşanan olaylar ile ilgili olarak cezalarını açıklayan BTM Kurulu, Kumyalı futbolcusu Bayram Temel'e, 15 maç ceza verdi

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Bayram'a, bayramlık ceza
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BTM  Kurulu, 01-02 Haziran 2019 tarihinde oynanan Bölge Terfi Müsabakaları maçlarında yaşanan olaylar ile ilgili olarak cezalıları ve cezalarını açıkladı.

Olaylara karışanlara ağır cezalılar veren BTM Kurulu, özellikle Kumyalı – Ergazi arasında oynanan maçta hakemin boğazını iz kalacak şekilde sıkan ve Kumyalı Spor Kulübü tarafından da kadro dışı cezası verilen Kumyalı futbolcusu Bayram Temel'e, 15 maç ceza verdi.

BTM Kurulunun aldığı kararlar şöyle:

"Kumyalı – Ergazi arasında oynanan BTM 2. Ligi 6. Grup müsabakasında hakemin boğazını iz kalacak şekilde sıkan Kumyalı futbolcusu Bayram Temel'e, 15 maç ceza verdi.

Yeniceköy – Kırıkkale arasında oynanan BTM 2. Ligi 4 grup müsabakasında, Kırıkkale yöneticisi Osman Karaoğulları’nın oyun alanına girip hakemi ittiği için 6 maç ceza verildi. Yarköy – Ardahan arasında oynanan BTM 2. Ligi 6 grup maçında, Yarköy hakem soyunma odasını hazırlamadı. Stadyumların futbol müsabakalarının oynanacak duruma getirilmesi, ev sahibi Yarköy sorumluluğunda olması nedeniyle, bir kez daha tekrarlanmaması kaydıyla, Yarköy'ye uyarı verildi.

01-02 Haziran 2019 tarihinde BTM 2. Liginde oynanan 1., 2., 3., 4., 5., ve 6. grup müsabakalarını tescil edildi."

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