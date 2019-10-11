Bayraktar:Galibiyet serisine başlamak istiyoruz

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, Göçmenköy maçının bir Lefkoşa derbisi olmasının, maçın zorluk derecesini arttıracağını, ancak yeni bir galibiyet serisine başlamak istediklerini söyledi

Yenicami, K-PET Süper Ligde 5’inci hafta maçında Pazartesi akşamı oynayacağı Göçmenköy karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar 4. haftada oynanan Lefke karşılaşması ile Pazartesi akşamı oynanacak olan Göçmenköy karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu sezon Lefke karşısında ilk puan kaybını yaşamalarının tamamen konsantrasyon eksikliği olduğunu belirten Özgü Bayraktar, önceki hafta Doğan Türk Birliği ile oynadıkları maça çok fazla odaklandıklarını, aynı konsantrasyonu Lefke karşılaşmasında sağlayamadıklarını belirtti.

Takımda herhangi kalite ve organizasyon sıkıntısı olmadığını belirten Bayraktar, maçın son 15 dakikasında takımının reaksiyon gösterdiğini ancak sürenin yeterli olmadığını ifade etti. Göçmenköy ile oynanacak karşılaşmayı değerlendiren Bayraktar, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu ve iyi bir birliktelikleri olduğunu belirtti. Bayraktar, Göçmenköy’ün geçtiğimiz yıldan takip ettikleri bir camia olduğunu, iyi bir aile görüntüsüne sahip olduğunu, dolayısı ile bu birlikteliklerini sahaya yansıttıkları için başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Pazartesi günkü maç ile ilgili “Zor bir gece olacak” nitelemesi yapan Bayraktar, “Bizim için bir Lefkoşa derbisi olması, maçın zorluk derecesini arttıracak. Ancak yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Yenicami ile Göçmenköy, Süper Ligin 5’inci haftasında Pazartesi akşamı saat 19.00’da