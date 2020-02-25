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Bayraktar:Avantajlı skorla ayrıldık

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Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar,ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrıldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi

Bayraktar:Avantajlı skorla ayrıldık

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk mücadelesinde 4-0 kazandıkları Küçük Kaymaklı maçı ardından açıklamalarda bulundu.

Özgü Bayraktar’ın açıklamaları şöyle:

“Güzel bir futbolla güzel bir sonuç aldık. Futbolun güzelliği gollerdir. Biz bol gollü bir galibiyet alarak ilk maçtan avantajlı bir skor alarak ayrıldığımız için çok mutluyuz.

Özellikle günün tek karşılaşması olmasının da maçın önemini artırması göz önünde bulundurulduğunda aldığımız galibiyet daha da önem kazanıyor. Gelen seyircilere güzel bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Hafta arası iş saatine rağmen buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti tüm camiamıza armağan ediyorum.”

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