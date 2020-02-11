Bayraktar: Zorluk derecesi yüksek maçlarda iyi oynuyoruz

K-PET Süper Ligin 18. haftasında Yencami’nin 4-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Doğan Türk Birliği maçının ardından teknik adam Özgü Bayraktar maça dair açıklamalarda bulundu.

Özgü Bayraktar’ın açıklamaları şöyle:

“Öncelikle bu soğuk havada bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederim. Doğan Türk Birliği maçında kazanmak bizim için önemliydi.

Bu tarz zorluk derecesi yüksek maçları takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yine Doğan Türk Birliği maçının önemine değer vererek çok güzel bir takım oyunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. 4 farklı galibiyet camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun.”