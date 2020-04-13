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Bayraktar: Yabancı sayısında daralmaya gidilebilir

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Özgü Bayraktar: Ligler bu şartlarda oynanamaz. Çünkü futbola hangi şartlarda ve nasıl döneceğimiz önemlidir. Yabancı futbolcu sayısında da daralmaya gidilebilir

Bayraktar: Yabancı sayısında daralmaya gidilebilir

Yenicami takımı teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, liglerin devamı ve yabancı futbolcu konuları ile ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Özgü Bayraktar’ın açıklamaları şöyle:

“Liglerin devamı ile ilgili tartışmaların yaşandığı süreç içerisinde yeniden açıklama yapma ihtiyacı duydum. Ligler bu şartlarda oynanamaz. Burada vurgu yapılması gereken nokta, bir an önce futbola geri dönerken, ligin oynanamayacağından çok nasıl oynanacağı ve nasıl dönüş yapılacağı konusudur. Daha önce de belirttiğim gibi üzerine basılması gereken nokta şahsım ve kulübümün bir an önce futbola geri dönmek olduğudur. Ancak ligler bu şartlarda oynanamaz. Burada vurgu yapılması gereken nokta ligin oynanmayacağından çok ligi nasıl oynayacak olmamızdır. Liglerin kaldığı yerden devam etmesi veya tescil edilmesinden daha çok hangi şartlarda ve nasıl döneceğimiz önemlidir.

Ülkemizde ciddi bir ekonomik çıkmaz bizleri beklemektedir ve futbolumuz da ister istemez daralmaya gidecektir. Bu daralmanın yabancı sayısında da yaşanabileceği gibi kesinlikle kaldırılmaması taraftarıyım. Tabi ki önce sağlıktır.”

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