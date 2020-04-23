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Bayraktar: Üç hafta yeterli olur

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Özgü Bayraktar, “Ligin başlaması için 3 hafta yeterli olup sonunda 4. hafta müsabaka oynanmasını takımlar tolere edebilir.” açıklamasını yaptı

Bayraktar: Üç hafta yeterli olur

Necati KÜLAHLILAR

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun ligin başlaması için 3 haftanın yeterli olacağı açıklamasına destek verdi.

Özgü Bayraktar, sosyal medyada yaptığı açıklamasında şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun ligin başlaması için 3 haftanın yeterli olacağı açıklamasına katılıyorum. Ligin başlaması için 3 hafta yeterli olup sonunda 4. hafta müsabaka oynanmasını takımlar tolere edebilir.

İşin ekonomik boyutunda nasıl bir yol izleneceği önemlidir. Sponsorluk yasası için Hasan Sertoğlu’nun ciddi katkı koyması gerekmektedir.”

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