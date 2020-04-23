Bayraktar: Üç hafta yeterli olur

Necati KÜLAHLILAR
Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun ligin başlaması için 3 haftanın yeterli olacağı açıklamasına destek verdi.
Özgü Bayraktar, sosyal medyada yaptığı açıklamasında şöyle dedi:
“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun ligin başlaması için 3 haftanın yeterli olacağı açıklamasına katılıyorum. Ligin başlaması için 3 hafta yeterli olup sonunda 4. hafta müsabaka oynanmasını takımlar tolere edebilir.
İşin ekonomik boyutunda nasıl bir yol izleneceği önemlidir. Sponsorluk yasası için Hasan Sertoğlu’nun ciddi katkı koyması gerekmektedir.”