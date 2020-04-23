Bayraktar: Üç hafta yeterli olur

Özgü Bayraktar, “Ligin başlaması için 3 hafta yeterli olup sonunda 4. hafta müsabaka oynanmasını takımlar tolere edebilir.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun ligin başlaması için 3 haftanın yeterli olacağı açıklamasına destek verdi. Özgü Bayraktar, sosyal medyada yaptığı açıklamasında şöyle dedi: “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun ligin başlaması için 3 haftanın yeterli olacağı açıklamasına katılıyorum. Ligin başlaması için 3 hafta yeterli olup sonunda 4. hafta müsabaka oynanmasını takımlar tolere edebilir. İşin ekonomik boyutunda nasıl bir yol izleneceği önemlidir. Sponsorluk yasası için Hasan Sertoğlu’nun ciddi katkı koyması gerekmektedir.”