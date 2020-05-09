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Bayraktar: Takımlar adil şartlarda yarışmayacaklar

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Özgü Bayraktar, “Ligin üçüncü dönemi diyebileceğimiz bu dönemde takımlar eşit ve adil şartlarda yarışmayacaklardır.Takımların genel durumları değişkenlik gösterebilecektir.” açıklamasını yaptı

Bayraktar: Takımlar adil şartlarda yarışmayacaklar

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekibi Yenicami’nin teknik adamı Özgü Bayraktar, başlaması gündemde olan antrenman süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özgü Bayraktar’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Kalan 8 maç her takım için farklı olacak. Başka takımlar için çıkılacak ilk maç dahil, maçlar final maçı olabilir. Ama ligde bizim çıkacağımız ilk maçımız final maçımız olmayacak. Ligin üçüncü dönemi diyebileceğimiz bu dönemde takımlar eşit ve adil şartlarda yarışmayacaklardır. Takımların genel durumları değişkenlik gösterebilecektir.

Biz bu hafta tüm takımı diyetisyene gönderdir. Daha önceki değerleri ile karşılaştırdığımızda yağ ve kas kitlelerinin daha iyi olduklarını gördük. Bu da futbolcularımızın Evde kal” sürecinde çalıştıklarını gösteriyor. Ama futbolcularımızın ne durumda döneceklerini bilmedikleri için bazı takımlara 4 hafta, bazılarına 5 – 6 haftalık hazırlık süresi yeterli olacaktır.”

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