Bayraktar: Kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar KTFF Süper Kupa maçı için "Sonuçta bir final oynanacak. Ligin en kaliteli takımlarından ikisi orada olacak. Yenicami de bu kupayı kazanmak için mücadele edecek" dedi

Güzelyurt Üner Berkalp Stadında 6 Eylül Cuma günü KTFF Süper Kupa maçında karşılaşacağımız Mağusa Türk Gücü ile karşılaşacak olan Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar ligin iki kaliteli ekibinin karşılaşacağı Süper Kupadan galibiyetle ayrılan taraf olmak istediklerini belirtti. Bayraktar şunları belirtti; “Üç yabancı ile sahaya çıkmak bizim için önemli. İyi, güzel futbol oynayan bir Yenicami hedefliyoruz.

Sonuçta bir final oynanacak. Ligin en kaliteli takımlarından ikisi orada olacak. Yenicami de bu kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Ufak tefek sakatlıklarımız var ama yeri doldurulmayacak gibi sakatlıklar değildir. Takımımdaki oyuncularıma güveniyorum. Üst düzey karakterli oyunculardan oluşuyoruz ve bu finalin üstesinden gelecek güçteyiz. Kupayı Lefkoşa’ya armağan etmek istiyoruz.”