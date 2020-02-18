Bayraktar: Kupada ilerlemek istiyoruz

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar NicosiaGroup Kıbrıs Kupası çeyrek final maçında oynayacakları Küçük Kaymaklı derbisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkent derbisi olacak maçla ile ilgili Özgü Bayraktar'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Küçük Kaymaklı ile sezon öncesinde ve ilk devrede oynadığımız maçlarda kalemizde çok gol gördük.

Kupa maçında buna dikkat edeceğiz. Ligde oldukça rahat konumda bulunan Küçük Kaymaklı'nın tek hedefi kupa olacaktır. Ama biz de kupada ilerlemek istiyoruz. Rakibe saygı duyarak oynayacağımız 2 maçı da kazanıp, turu geçmek istiyoruz."