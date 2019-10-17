Bayraktar: Kazanıp yolumuza devam edeceğiz

Yenicami teknik sorumlusuÖzgü Bayraktar, “Binatlıkarşısında çıkıp büyük takım gibi kazanıp yolumuza devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, ilk beş haftalık dönemi ve ligin 6’ncı haftasında Cumartesi günü oynanacak Binatlı karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlk üç haftada alınan sonuçlarla lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Özgü Bayraktar, “Fakat ondan sonraki iki haftada hesabımızda olmayan puan kayıpları yaşadık ve bunların yanında en az onlar kadar önemli olan oyunsal anlamda da tatminsizlik yaşıyoruz” dedi. Çalışmaları bu yönde yaptıklarını belirten Bayraktar, “İstek seviyemizi arttırma yönünde çalışmalar yaptık. Bundan sonraki haftalarda daha farklı, daha istekli, arzulu ve kenetlenmiş bir Yenicami izlettireceğiz” açıklamasını yaptı.

Deplasmanda oynanacak olan Binatlı karşılaşması ile ilgili konuşan Özgü Bayraktar, “Binatlı geçtiğimiz hafta zorlu Lefke deplasmanından 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. İyi takım savunması yapan bir ekip. İleri uçta etkili ve süratli oyuncuları var.

Bu ligde kolay maç olmayacağını skorlar gösteriyor. Biz çıkıp büyük takım gibi kazanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi. Binatlı karşılaşmasında bir süredir sakatlığı bulunan Tansel Ekingen forma giyemeyecek. Ayrıca üst adale darbesine dayalı kısmi yırtıkları bulunan Mahmut İneci de karşılaşmada görev yapamayacak. Göçmenköy maçında arka adalesinde var olan gerilme nedeni ile forma giyemeyen YannickStephane, karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.