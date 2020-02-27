BAYRAKTAR: HEDEFİMİZ ÇİFTE KUPA

Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar, Nicosia Group Kıbrıs Kupası ile ilgili açıklamalarda bulunurken, kupayı kazanıp, çifte kupa hedeflerine ulaşmak istediklerini açıkladı

Soydan SAKALLI

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, Nicosia Group Kıbrıs Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Özgü Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"Geçen sezon hem lig hem de kupada sonuna kadar yarışta olduğumuz için bu durum kupaya olumsuz yansımış ve kupayı finalde kaybetmiştik.

Bu sezon ise lig hedefinden uzaklaştık. Bu durum kupaya olumlu yansıyıp bize avantaj yaratabilir. Bunu değerlendirip Süper Kupa ile açtığımız sezonu Nicosia Group Kıbrıs Kupasını kazanarak tamamlayıp, çifte kupa hedefimize ulaşmak istiyoruz."