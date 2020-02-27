banner411
banner69
16 0
103 0
 
67 0
Doğa katliamı bitmiyor
Doğa katliamı bitmiyor
35 0
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
60 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
33 0
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
80 0
banner374

BAYRAKTAR: HEDEFİMİZ ÇİFTE KUPA

banner27

Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar, Nicosia Group Kıbrıs Kupası ile ilgili açıklamalarda bulunurken, kupayı kazanıp, çifte kupa hedeflerine ulaşmak istediklerini açıkladı

BAYRAKTAR: HEDEFİMİZ ÇİFTE KUPA

Soydan SAKALLI

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, Nicosia Group Kıbrıs Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Özgü Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"Geçen sezon hem lig hem de kupada sonuna kadar yarışta olduğumuz için bu durum kupaya olumsuz yansımış ve kupayı finalde kaybetmiştik.

Bu sezon ise lig hedefinden uzaklaştık. Bu durum kupaya olumlu yansıyıp bize avantaj yaratabilir. Bunu değerlendirip Süper Kupa ile açtığımız sezonu Nicosia Group Kıbrıs Kupasını kazanarak tamamlayıp, çifte kupa hedefimize ulaşmak istiyoruz."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.