Bayraktar: Galibiyet serisi istiyoruz

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, Hamitköy karşılaşmasını kazanarak, galibiyet serisi yakalamak istediklerini açıkladı

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, K-Pet Süper Ligin ilk haftasında 5-0 kazanılan Gönyeli maçı ve ikinci haftada Pazar günü oynanacak olan Hamitköy karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu, bundan dolayı galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Bayraktar ikinci haftada karşılaşacakları Hamitköy’ün saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu, galibiyetlere devam etmek istediklerini kaydetti.

Özgü Bayraktar’ın değerlendirmeleri şöyle: “Gönyeli maçı istediğimiz gibi bitti. İstediğimiz seviyede bir oyun oynamayı ise henüz başaramadık. Oyun genelinden memnun değilim. Yapmış olduğumuz hatalar, organizasyon eksikleri var. Ama ligin ilk maçları her zaman zordur. Dolayısı ile ilk maçı kazanmak bizim için önemliydi.

Bu hafta ligin yeni ekibi Hamitköy ile karşılaşıyoruz. İyi, kaliteli bir kadro kurdular. Hücum hatlarında geçen yılın gol kralı John var. Yine bizimle birlikte şampiyonluk yaşayan Oladele takımda. Dolayısı ile saygı duyulması gereken bir ekip Hamitköy. Biz maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Dört ana antrenman ile maça hazırlanacağız.

Galibiyet serisi istiyoruz. Oyuncumuz Yasin Açıkel’de pupis sakatlığı devam ediyor. Hüseyin Sadıklar’ın el parmağında kırık var. Oynayıp oynamayacakları maç gününde belli olacak. Galibiyetleri devam ettirmek istiyoruz ki en iyi şekilde yolumuza devam edelim.”