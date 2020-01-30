Bayraktar: Galibiyet için mücadele edeceğiz

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, Hamitköy ile oynayacakları karşılaşmada galibiyet için mücadele edeceklerini açıkladı

K-PET Süper Ligin 17. haftasında Hamitköy ile oynanacak karşılaşma öncesinde Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın hazırlıklarının devam ettiğini belirten Bayraktar, “Zor saha ve iklim şartlarında oynayacağımızı tahmin ettiğimiz için maça gayet ciddi hazırlanıyoruz.

Karşılaşmada cezalı olan kalecimiz Ercan Samancıoğlu ve sakatlıkları bulunan Hasan Celil Evren ile Fırat Ersalan yer almayacaklar” diyen Özgü Bayraktar, “Bu iklim şartlarında özellikle Göçmenköy ve Okullar Sahası’nın zeminleri verimli antrenman yapmamızı zorlaştırıyor” açıklamasını yaptı.

“Hamitköy saygı duyulacak bir takımdır. İyi yabancı futbolcuları olduğunu gözlemledik.” diyen Özgü Bayraktar, “Kazanmamız gereken bir maç ve galibiyet için mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu.