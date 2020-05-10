Bayraktar: Futbolu neden oynatmayalım?

Özgü Bayraktar, “Restorantlar dahil bir çok sektörün açılmaya başladığı bir süreçte futbol da başlatılmalıdır. 70 milyon TL’lik bir döngü içerisindeki futbolu neden oynatmayalım. ” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekibi Yenicami’nin teknik adamı Özgü Bayraktar, başlaması gündemde olan antrenman süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özgü Bayraktar’ın açıklamalarda şöyle:

“Federasyon başkanımızın yabancı futbolcu kontenjanının kaldırılabileceği yönünde açıklaması olmuştu. Biz ise kadro planlamamızı 2 – 3 yabancı olacak şekilde yapmıştık. Eğer yabancı futbolcu kontenjanı kalkacaksaydı biz de buna göre planlama yapacaktık.

Bu süreçte Fırat iyileşti, Hasan Evren iyileşme sürecini tamamladı. Aminu tekrardan bir süreç şansı elde ederek kafasındaki sorunları tamamen giderdi.

Restorantlardahil bir çok sektörün açılmaya başladığı bir süreçte futbol da başlatılmalıdır. Futbol bir endüstriyel sektördür. 70 milyon TL’lik bir döngü içerisindeki futbolu neden oynatmayalım.

Kulüpler futbolcularımızın maddi kayıplarını gidermesi gerekmektedir. Bunun için de çarkın dönmesi gerekir. Çark hiç dönmeyecekse biz de ona göre tedbir alabilmeliyiz.”