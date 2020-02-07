Bayraktar: Acapulco örnek olsun

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekiplerinden Yenicami'nin teknik direktörü Özgü Bayraktar, katıldığı radyo programında stad zeminleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Özgü Bayraktar'ın konu ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Atatürk Stadının zemini geçtiğimiz sezon olduğu gibi kötüdür. Geçtiğimiz sezon bu zeminde futbolcularımız sakatlanmıştı.

Yine aynısının olmasından korkuyoruz. Bu nedenle de zeminin düzeltilmesi gerekmektedir. Önümüzde bir Acapulco örneği var. Devre arasında takımlarımız burada kamp yaptılar. Günde 4 antrenman yapılan ancak bozulmayan bir zemin örneği önümüze çıktı. Diğeri tarafta ise haftada 3 maçı kaldıramayan bir zemin vardır. Demek ki bazı şeyler yapılabilir. Acapulco örnek olsun."