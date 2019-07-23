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Bayrak Kadı'ya gururla teslim edildi

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Bayrak Kadı'ya gururla teslim edildi
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BTM kulüplerinden Geçitkale Günay Spor Kulübü’nde geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen genel kurulda Suat Hayri Bulut'un yerine başkanlık görevine, Ahmet Kadı seçildi.

Genel kurulda her iki başkan da Geçitkale için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, genç yönetimi ile görev yapan eski başkan Suat Hayri Bulut, yaptığı açıklamada, "İyi yada kötü bir şekilde geçen dolu dolu 3 sezon sonunda, gururla teslim almış olduğumuz bayrağımızı alnımız ak bir şekilde Ahmet Kadı'ya teslim ettik." açıklamasını yaparken, Ahmet Kadı'ya başarılar diledi.

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